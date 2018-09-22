Любая работа должна быть выполнена качественно!
Здравствуйте!
Я веб-дизайнер и рада предложить вам свои услуги в следующих направлениях:
— дизайн landing-page;
— дизайн сайта-визитки;
— дизайн интернет-магазина;
— дизайн баннера;
— оформление страниц социальных сетей;
— создание визиток;
— разработка логотипа.
Порядок и условия сотрудничества:
1. Ознакомление с ТЗ, установление срока и стоимости данной работы.
2. Составление прототипа.
3. Разработка дизайна.
4. Правки, утверждение дизайна.
5. Оплата и передача исходников Вам.
Мои контакты для оперативной связи:
e-mail: [email protected]
Viber, Telegram, WhatsApp: +38 (067) 347-93-53
Skype: iruska242
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Отзывы заказчиков
$14
10 баллов
7 лет назад
Ирина мастерски выполнила проект. Сделала даже больше чем просили! Оговоренные сроки выдержала точно. Всем рекомендую! Один из лучших исполнителей с кем приходилось работать!
Ответный отзыв
Дмитрий очень хороший заказчик. Постоянно на связи, всячески способствует ускорению и облегчению работы. Оплата точно в срок. Было приятно работать.
Баннеры
1 отзыв
$5/час
от $15от 1 дня
#257
Дизайн сайтов
нет отзывов
$5/час
от $50от 3 дней
#1724