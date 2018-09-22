Irina_WebDesign

Ирина Irina_WebDesign

 
40 лет
7 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Любая работа должна быть выполнена качественно!

Здравствуйте!

Я веб-дизайнер и рада предложить вам свои услуги в следующих направлениях:

— дизайн landing-page;

— дизайн сайта-визитки;

— дизайн интернет-магазина;

— дизайн баннера;

— оформление страниц социальных сетей;

— создание визиток;

— разработка логотипа.

Порядок и условия сотрудничества:

1. Ознакомление с ТЗ, установление срока и стоимости данной работы.

2. Составление прототипа.

3. Разработка дизайна.

4. Правки, утверждение дизайна.

5. Оплата и передача исходников Вам.

Мои контакты для оперативной связи:

e-mail: [email protected]

Viber, Telegram, WhatsApp: +38 (067) 347-93-53

Skype: iruska242

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Отзывы заказчиков

MsRostov
Дмитрий 
39 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$14
10 баллов
7 лет назад
Нужно сделать красивые слайды для домашней страницы интернет магазина
Ирина мастерски выполнила проект. Сделала даже больше чем просили! Оговоренные сроки выдержала точно. Всем рекомендую! Один из лучших исполнителей с кем приходилось работать!
Дмитрий очень хороший заказчик. Постоянно на связи, всячески способствует ускорению и облегчению работы. Оплата точно в срок. Было приятно работать.
Ответный отзыв
Баннеры
1 отзыв
$5/час
от $15от 1 дня
#257
Дизайн сайтов
нет отзывов
$5/час
от $50от 3 дней
#1724