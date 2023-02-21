Irina_edit

Відеомонтаж для Ютуба, Тіктока, Інстаграма.

Я український журналіст. Наразі маю 7 років досвіду в медіа професії, протягом цих років працювала на ТВ та в онлайн медіа.

Працювала редактором у міжнародному виданні Radio France International у Бухаресті, Румунія. Висвітлював війну в Україні та саміт НАТО в Бухаресті у 2022 році. До російського вторгнення я працював на телеканалі «Україна». Мої професійні навички: високий рівень розмовної та письмової англійської мови, монтаж відео роликів для соцмереж та Ютубу з плашками та субтитрами.

Мої відео роботи:

Перший літак-розвідник НАТО прибув у Румунію для моніторингу російської воєнної активності

Президенти країн Балтії виготовили окопні свічки для ЗСУ

«Запасний»: у продаж надійшла книга спогадів принца Гаррі

Ракетний удар по Дніпру: життя після вибуху