Переводчик английского языка, строительство, нефтегаз, юриспруденция
Перевожу с английского на русский и наоборот.
Специализации:
- строительство, проектирование, архитектура (больше 5 лет штатной работы в строительных фирмах Москвы)
- нефтегаз (2 года штатной работы)
- юриспруденция (второе высшее и 3 года штатной работы юристом-международником + повышение квалификации в Лондоне)
- финансы (по работе часто сталкивалась)
Строительство люблю всеми фибрами души, переводы тоже)
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