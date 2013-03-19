Переводчик английского языка, строительство, нефтегаз, юриспруденция

Перевожу с английского на русский и наоборот.

Специализации:

- строительство, проектирование, архитектура (больше 5 лет штатной работы в строительных фирмах Москвы)

- нефтегаз (2 года штатной работы)

- юриспруденция (второе высшее и 3 года штатной работы юристом-международником + повышение квалификации в Лондоне)

- финансы (по работе часто сталкивалась)

Строительство люблю всеми фибрами души, переводы тоже)