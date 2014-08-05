Irina_moon

Ищу удаленную работу в интернете.

1. Занималась наполнением интернет-магазинов бытовой техники, сантехники, промышленного и сельхоз. оборудования (domostroy.com, el-tov.ru, yugo-market.ru): выгрузка новинок, подготовка и размещение информации о товарах, подготовка фотографии, поиск и размещение видео и инструкций, подготовка (рерайт) и размещение статей. Опыт работы - 3 года.

2. Полная подготовка и настройка рекламных кампаний (яндекс директ, google adwords). Опыт работы - полгода.