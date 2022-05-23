Irina_valova

Ирина Валова Irina_valovaIrina_valova
30 летРоссия/Краснодар
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Авитолог / контент менеджер
Валова Ирина
29 лет
г. Краснодар
Образование: Высшее: экономика-менеджмент
Ведение магазинов / постинг на авито с 2015 года.
Написание заголовков, текстов, подбор картинок. Работа с автозагрузкой. Анализ, редактирование.
Работа с сайтами / интернет магазинами. Наполнение информацией (статьи, новости), создание каталогов, карточек товаров и пр. Опыт работы с AdvantShop, Битрикс, CMS.S3, WordPress
Ведение аккаунтов в соц сетях (Вконтакте, insta, ютуб, FB )
Действие аккаунта приостановлено!