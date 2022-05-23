Irina_valova

Авитолог / контент менеджер

Валова Ирина

29 лет

г. Краснодар

Образование: Высшее: экономика-менеджмент

Ведение магазинов / постинг на авито с 2015 года.

Написание заголовков, текстов, подбор картинок. Работа с автозагрузкой. Анализ, редактирование.

Работа с сайтами / интернет магазинами. Наполнение информацией (статьи, новости), создание каталогов, карточек товаров и пр. Опыт работы с AdvantShop, Битрикс, CMS.S3, WordPress

Ведение аккаунтов в соц сетях (Вконтакте, insta, ютуб, FB )