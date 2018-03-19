Irinaflorina

SMM-менеджер. Оформляю, настраиваю и веду продающие группы ВКонтакте
Работаю с группами ВКонтакте:
Шаг 1 - Оформление группы: дизайн обложки, аватарки, а также фирменного стиля стены группы
Шаг 2 - Ведение группы: формирую контент-план на месяц, составляю план убеждений для аудитории, продающие посты.
Шаг 3 - Безбюджетное продвижение в соцсети, не требующее вложений.
Шаг 4 - Таргетировання реклама ВК
Шаг 5 - Продажи в группе.
Если вы хотите задать уточняющий вопрос - пишите, с удовольствием отвечу!
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