Irinaflorina

SMM-менеджер. Оформляю, настраиваю и веду продающие группы ВКонтакте

Работаю с группами ВКонтакте:

Шаг 1 - Оформление группы: дизайн обложки, аватарки, а также фирменного стиля стены группы

Шаг 2 - Ведение группы: формирую контент-план на месяц, составляю план убеждений для аудитории, продающие посты.

Шаг 3 - Безбюджетное продвижение в соцсети, не требующее вложений.

Шаг 4 - Таргетировання реклама ВК

Шаг 5 - Продажи в группе.

Если вы хотите задать уточняющий вопрос - пишите, с удовольствием отвечу!