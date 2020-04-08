Irinafotoekb

Фотограф, фотокрреспондент

Здравствуйте! Работаю в своей сфере более 5 лет, до этого еще 5 лет снимала для себя. Изначально пришла к фотографии через фотошоп, поэтому, есть опыт работы с графическим дизайном, созданием: визиток, афиш, чек-листов и пр.

Работаю фотокорреспондентом: сотрудничаю практически со всеми СМИ своего города. Благодаря этой работе есть хорошо развитое сарафанное радио, по которому постоянно работаю на частной основе.

Инстаграм-портфолио: Smirnovaphoto