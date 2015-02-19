Ирина IrinasnikolaevaIrinasnikolaeva
38 летРоссия/Санкт-Петербург
11 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Я создаю, другие - копируют
Добрый день!
Меня зовут Ирина,
я закончила журфак СПбГУ, работала в СМИ, последние 6 лет в клиентских службах европейских банков
С декабря 2012-го я живу не в РФ (+4 МСК), работаю на фрилансе новостником, журналистом, автором статей, копирайтером, контент-менеджером
Доступна для работы с 9-00 до 00-00 МСК. Постоянный доступ в интернет, опыт работы с большими объёмами информации, грамотность, пунктуальность, ответственность.
Действие аккаунта приостановлено!
Копирайтинг
нет отзывов
$1/час
от $1
нет рейтинга
Наполнение сайтов
нет отзывов
$1/час
от $1
нет рейтинга
Переводы
нет отзывов
$2/час
от $2
нет рейтинга