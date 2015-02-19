Я создаю, другие - копируют

Добрый день!

Меня зовут Ирина,

я закончила журфак СПбГУ, работала в СМИ, последние 6 лет в клиентских службах европейских банков

С декабря 2012-го я живу не в РФ (+4 МСК), работаю на фрилансе новостником, журналистом, автором статей, копирайтером, контент-менеджером

Доступна для работы с 9-00 до 00-00 МСК. Постоянный доступ в интернет, опыт работы с большими объёмами информации, грамотность, пунктуальность, ответственность.