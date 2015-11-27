Разрабатываю веб дизайн для вас.
Занимаюсь разработкой красивых и удобных для пользователя сайтов.
Сделаю прототип сайта бесплатно перед началом работы.
Работаю ответственно, качественно и в срок .
Оплата любым удобным для вас способом
Аудит (анализ дизайна и рекомендации по его улучшению ) вашего второго сайта
При повторном обращении -скидка 500 руб.
Skype: Irinbush , ИринаБушуева
Email : [email protected]
Тел : 8(902)801-43-94
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Дизайн сайта для ресторана169 просмотров
- Сайт-портфолио195 просмотров
- Сайт для частной школы227 просмотров
- Cайт для компании192 просмотра
- Сайт для туристического агенства186 просмотров
- Сайт для интернет магазина192 просмотра
- Сайт для интернет магазина370 просмотров
- Сайт для копирайтера177 просмотров