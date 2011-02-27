Irinische

Ирина Негрий Irinische

 
44 года
14 лет на фриланс-бирже
Была
14 лет назад

Создание логотипов, фирменного стиля компании, этикеток, подготовка к выставке.

Свободно владею программами: CorelDraw, Photoshop, InDesign, 3D Max, AutoCad.

Подробно примеры работ можете посмотреть на сайте: https://sites.google.com/site/designnegriy

ЧП "Модульные конструкции Украина"

- разработка логотипа

- разработка фирменного стиля (визитки, бланки, конверты, обложки для дисков)

- разработка дизайна сайта компании.

- подготовка рекламной продукции к выставке.

- создание единого стиля коммерческих предложений

- Разработка планировок модульных конструкций

- Создание 3D моделей зданий.

Автомастерская Авдеева

- разработка логотипа

- разработка фирменного стиля (визитки, бланки)

Корпорация New Vision Solutions

- верстка каталога, подготовка к печати.

- разработка фирменного стиля (визитки, бланки, конверты, обложки для дисков)

- подготовка рекламной продукции к выставке.

ТОВ «Просвит» ТМ Смакота

- разработка логотипа

- разработка этикеток для продукции

ТОВ Электро-Импульс

- разработка логотипа

- разработка фирменного стиля (визитки, бланки, конверты, обложки для дисков)

- разработка дизайна сайта компании.

- подготовка рекламной продукции к выставке.

- Просчет и прорисовка расположения освежения в помещениях.

- Создание 3D моделей светильников.