Создание логотипов, фирменного стиля компании, этикеток, подготовка к выставке.
Свободно владею программами: CorelDraw, Photoshop, InDesign, 3D Max, AutoCad.
Подробно примеры работ можете посмотреть на сайте: https://sites.google.com/site/designnegriy
ЧП "Модульные конструкции Украина"
- разработка логотипа
- разработка фирменного стиля (визитки, бланки, конверты, обложки для дисков)
- разработка дизайна сайта компании.
- подготовка рекламной продукции к выставке.
- создание единого стиля коммерческих предложений
- Разработка планировок модульных конструкций
- Создание 3D моделей зданий.
Автомастерская Авдеева
- разработка логотипа
- разработка фирменного стиля (визитки, бланки)
Корпорация New Vision Solutions
- верстка каталога, подготовка к печати.
- разработка фирменного стиля (визитки, бланки, конверты, обложки для дисков)
- подготовка рекламной продукции к выставке.
ТОВ «Просвит» ТМ Смакота
- разработка логотипа
- разработка этикеток для продукции
ТОВ Электро-Импульс
- разработка логотипа
- разработка фирменного стиля (визитки, бланки, конверты, обложки для дисков)
- разработка дизайна сайта компании.
- подготовка рекламной продукции к выставке.
- Просчет и прорисовка расположения освежения в помещениях.
- Создание 3D моделей светильников.