Создание субтитров, транскрибация, расшифровка аудио

Меня зовут Ирина Светикова. Я копирайтер, субтитровщик с многолетним стажем.

Мои профессиональные качества:

• Расшифровываю фильмы, сериалы, различные передачи, шоу, кулинарные программы, суды.

• Укладываю субтитры под оригинальную озвучку видео.

• Работаю в программах для субтитрования (Subtitle Edit), с ремарками, скоростью, количеством символов в строке.

Итак, Вы можете получить специализированного, профессионального, дисциплинированного автора, субтитровщика, который будет работать на успех Вашего ресурса.

Портфолио:

https://disk.yandex.ru/d/jZb4YylNROv9_w