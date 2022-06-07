Создание субтитров, транскрибация, расшифровка аудио
Меня зовут Ирина Светикова. Я копирайтер, субтитровщик с многолетним стажем.
Мои профессиональные качества:
• Расшифровываю фильмы, сериалы, различные передачи, шоу, кулинарные программы, суды.
• Укладываю субтитры под оригинальную озвучку видео.
• Работаю в программах для субтитрования (Subtitle Edit), с ремарками, скоростью, количеством символов в строке.
Итак, Вы можете получить специализированного, профессионального, дисциплинированного автора, субтитровщика, который будет работать на успех Вашего ресурса.
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