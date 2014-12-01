Высококвалифицированный и опытный бухгалтер, стаж работы 15 лет. Опытный юрист. Помощь должникам по кредитам.

Высококвалифицированный и опытный бухгалтер, стаж работы 15 лет. ЛауреатIX окружного конкурса «Лучший бухгалтер Югры -2013». Знание бухгалтерского и

налогового учета. Ведение всех участков бухгалтерского учета. Ведение

налогового учета, составление и сдача налоговых деклараций по налогу на

прибыль, НДС, налогу на имущество, налогу на землю, транспортному налогу, НДФЛ,

ЕНВД, УСН, патент. Составление и сдача отчетности в пенсионный фонд, ФСС,

статистику. Подготовка документов к проведению камеральных и выездных налоговых

проверок. Практика ведения досудебного урегулирования и представительство в

суде по выездным налоговым проверкам. Уменьшение сумм доначисленных налогов по

выездным и камеральным налоговым проверкам в среднем на 70-90%.

Коммуникабельна, ответственна, внимательна, умение работать с большим объемом

информации. В ноябре 2014 году получила сертификат главбуха. Сертификатглавбуха можно посмотреть на сайте Высшей Школы Главбуха: http://school.glavbukh.ru/Certificate.aspx?id=e03d52ca-bfe6-490d-bd79-315cc8cd6504