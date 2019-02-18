Режиссер театрализованных представлений и праздников, сценарист

Образование высшее. Окончила в 2016 году Хабаровский государственный институт искусств и культуры по специальности "Режиссер театрализованных представлений и праздников". Красный диплом. Работаю по специальности, стаж работы 15 лет. Напишу курсовые, контрольные работы, рефераты, доклады, творческие работы, презентации и т.д. по таким предметам как: теория драмы и основы сценарного мастерства; теоретические основы классической режиссуры и мастерства актера; история и теория массовых праздников; режиссура театрализованных представлений и праздников; история театра;сценография (художественно-декоративное оформление); основы риторики и искусство звучащего слова; игровые технологии (в праздниках); сценарное мастерство; эстетика; современная праздничная культура; теория и практика современной режиссуры театрализованных представлений.

Напишу оригинальный сценарий для вашего праздника с учетом пожеланий заказчика!