Веб-программист, от 2000 грн/мес., удаленная работа
Системный администратор (приходящий) от 1000 грн
Личная информация
Город проживания: Киев
Ближайшее метро: Позняки
Уровень образования: Высшее
Дата рождения: 9 сентября 1982 г. (31 год)
Пол: Мужской
Семейное положение: Женат, сын
Цель
Развитие и самоусовершенствование
Заработок при выполнении любимой работы
Образование
Высшее
- Учебное заведение: Киевский национальный университет технологий и дизайна, г. Киев
Дата окончания: Июнь 2007 года
Факультет: Легкой промышленности
Специальность: Инженер конструктор-технолог
Форма обучения: Заочная
Компьютерные навыки и знания: PHP, SQL, Photoshop, CorelDraw, Flash, MySQL, JavaScript, CSS, XML/XSL/XSLT, HTML/DHTML
PHP, SQL, Photoshop, CorelDraw, Flash, MySQL, JavaScript, CSS, XML/XSL/XSLT, HTML/DHTML
Имею собственные реализованные Интернет-проекты. Создаю сайты на готовых CMS и сам их дорабатываю, модернизирую и использую в настоящее время, 8 лет опыта.
Владение языками
- Украинский (родной) — эксперт
Английский - базовый технический
Русский по-умолчанию — эксперт
- Домашний телефон: (044) 572-95-57 (с 9 до 22)
Мобильный телефон: (093) 645-91-30 (с 9 до 22)
E-mail: [email protected]
Опыт работы
Период работы: С апреля 2014 по июнь 2014 года
- Должность: "Junior SEO-специалист" (Полная занятость)
Название организации: компания “SeoPapa”
- Разработка и проводит мероприятия по оптимизации веб-ресурса для поисковых машин, продвижению веб-ресурса в сети Интернет, увеличению объемов продаж продвигаемого продукта путем привлечения клиентов через сеть Интернет
- Осуществление подбора и анализа ключевых слов и фраз веб-ресурса
- Повышение совместимости исходного кода страниц веб-ресурса с поисковыми машинами
- Повышение совместимости текстов веб-ресурса с поисковыми машинами
- Повышение эффективности текстов веб-ресурса с точки зрения рекламы продвигаемого продукта с целью привлечения клиентов через сеть Интернет
- Проведение мероприятий по увеличению рейтинга ресурса веб-ресурса в сети Интернет с точки зрения поисковых машин
- Слежка за изменениями в алгоритмах поисковых машин и адаптация веб-ресурса к этим изменениям
- Должность: Специалист в сфере информационных технологий (Полная занятость)
Название организации: Министерство доходов и сборов (Налоговая)
- Установка на серверы и рабочие станции операционные системы и необходимое для работы программное обеспечение.
-Осуществление конфигурации программного обеспечения на серверах и рабочих станциях.
-Поддержка в работоспособном состоянии программного обеспечение серверов и рабочих станций.
-Регистрация пользователей локальной сети и почтового сервера, назначение идентификаторов и паролей.
-Осуществление технической и программной поддержки пользователей, консультация пользователей по вопросам работы локальной сети и программ, составляет инструкции по работе с программным обеспечением и доводит их до сведения пользователей.
-Установка прав доступа и контроль использования сетевых ресурсов.
-Обеспечение своевременного копирования, архивирования и резервирования данных.
- Должность: Техник 1-й категории (Полная занятость)
Название организации: КНУТД, г. Киев
-Осуществление наладки, настройки, регулировки и опытной проверки оборудования и систем в лабораторных условиях и на объектах, следит за его исправным состоянием.
- Участие в проведении экспериментов и испытаний, подключает приборы, регистрирует необходимые характеристики и параметры и проводит обработку полученных результатов.
- Принятие участия в разработке программ, инструкций и другой технической документации, в изготовлении макетов, а также в испытаниях и экспериментальных работах по проводимым исследованиям и разработкам.
Имею собственные реализованные Интернет-проекты.
Работал над созданием некоторых сайтов.
На раскрутке сайтов, администратором (ландшафтный дизайн ,кафе, строительная компания, интернет-магазины одежды с 2004 года).
Опыт работы с железом/офисным оборудованием.
Установка/настройка/обслуживание ОС windows 2000/XP
(торговая компания по продаже окон, 2004—2006)
Профессиональные навыки ПК — профессиональный уровень
Подключение сайта к системе управления.
Создание сайта «с нуля» и его дальнейшее сопровождение.
Некоторые мои работы: