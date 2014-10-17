Irkzus

Андрей Irkzus

 
41 годУкраина/Киев
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Работаю на результат

Веб-программист, от 2000 грн/мес., удаленная работа

Системный администратор (приходящий) от 1000 грн

Личная информация

Город проживания: Киев

Ближайшее метро: Позняки

Уровень образования: Высшее

Дата рождения: 9 сентября 1982 г. (31 год)

Пол: Мужской

Семейное положение: Женат, сын

Цель

Развитие и самоусовершенствование

Заработок при выполнении любимой работы

Образование

Высшее

    Учебное заведение: Киевский национальный университет технологий и дизайна, г. Киев

    Дата окончания: Июнь 2007 года

    Факультет: Легкой промышленности

    Специальность: Инженер конструктор-технолог

    Форма обучения: Заочная

    Компьютерные навыки и знания: PHP, SQL, Photoshop, CorelDraw, Flash, MySQL, JavaScript, CSS, XML/XSL/XSLT, HTML/DHTML

Навыки работы с компьютером

PHP, SQL, Photoshop, CorelDraw, Flash, MySQL, JavaScript, CSS, XML/XSL/XSLT, HTML/DHTML

Имею собственные реализованные Интернет-проекты. Создаю сайты на готовых CMS и сам их дорабатываю, модернизирую и использую в настоящее время, 8 лет опыта.

Владение языками

    Украинский (родной) — эксперт

    Английский - базовый технический

    Русский по-умолчанию — эксперт

Контакты:

    Домашний телефон: (044) 572-95-57 (с 9 до 22)

    Мобильный телефон: (093) 645-91-30 (с 9 до 22)

    E-mail: [email protected]

    Опыт работы

    Период работы: С апреля 2014 по июнь 2014 года

      Должность: "Junior SEO-специалист" (Полная занятость)

      Название организации: компания “SeoPapa”

      - Разработка и проводит мероприятия по оптимизации веб-ресурса для поисковых машин, продвижению веб-ресурса в сети Интернет, увеличению объемов продаж продвигаемого продукта путем привлечения клиентов через сеть Интернет

      - Осуществление подбора и анализа ключевых слов и фраз веб-ресурса

      - Повышение совместимости исходного кода страниц веб-ресурса с поисковыми машинами

      - Повышение совместимости текстов веб-ресурса с поисковыми машинами

      - Повышение эффективности текстов веб-ресурса с точки зрения рекламы продвигаемого продукта с целью привлечения клиентов через сеть Интернет

      - Проведение мероприятий по увеличению рейтинга ресурса веб-ресурса в сети Интернет с точки зрения поисковых машин

      - Слежка за изменениями в алгоритмах поисковых машин и адаптация веб-ресурса к этим изменениям

    Период работы: С июня 2008 по февраль 2014 года

      Должность: Специалист в сфере информационных технологий (Полная занятость)

      Название организации: Министерство доходов и сборов (Налоговая)

      - Установка на серверы и рабочие станции операционные системы и необходимое для работы программное обеспечение.

      -Осуществление конфигурации программного обеспечения на серверах и рабочих станциях.

      -Поддержка в работоспособном состоянии программного обеспечение серверов и рабочих станций.

      -Регистрация пользователей локальной сети и почтового сервера, назначение идентификаторов и паролей.

      -Осуществление технической и программной поддержки пользователей, консультация пользователей по вопросам работы локальной сети и программ, составляет инструкции по работе с программным обеспечением и доводит их до сведения пользователей.

      -Установка прав доступа и контроль использования сетевых ресурсов.

      -Обеспечение своевременного копирования, архивирования и резервирования данных.

    Период работы: С мая 2005 по сентябрь 2008 года

      Должность: Техник 1-й категории (Полная занятость)

      Название организации: КНУТД, г. Киев

      -Осуществление наладки, настройки, регулировки и опытной проверки оборудования и систем в лабораторных условиях и на объектах, следит за его исправным состоянием.

      - Участие в проведении экспериментов и испытаний, подключает приборы, регистрирует необходимые характеристики и параметры и проводит обработку полученных результатов.

      - Принятие участия в разработке программ, инструкций и другой технической документации, в изготовлении макетов, а также в испытаниях и экспериментальных работах по проводимым исследованиям и разработкам.

    Дополнительная информация

    Имею собственные реализованные Интернет-проекты.

    Работал над созданием некоторых сайтов.

    На раскрутке сайтов, администратором (ландшафтный дизайн ,кафе, строительная компания, интернет-магазины одежды с 2004 года).

    Опыт работы с железом/офисным оборудованием.

    Установка/настройка/обслуживание ОС windows 2000/XP

    (торговая компания по продаже окон, 2004—2006)

    Профессиональные навыки ПК — профессиональный уровень

    Подключение сайта к системе управления.

    Создание сайта «с нуля» и его дальнейшее сопровождение.

    Некоторые мои работы:

    http://www.msconfig.org.ua/

    http://www.zazuvala.com/

    http://www.colobok.com.ua/

    http://www.cafe-gusto.com/

    http://www.kievbud.net/

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