Мобильный телефон: (093) 645-91-30 (с 9 до 22)

E-mail: [email protected]

Опыт работы

Период работы: С апреля 2014 по июнь 2014 года

- Слежка за изменениями в алгоритмах поисковых машин и адаптация веб-ресурса к этим изменениям

- Проведение мероприятий по увеличению рейтинга ресурса веб-ресурса в сети Интернет с точки зрения поисковых машин

- Повышение эффективности текстов веб-ресурса с точки зрения рекламы продвигаемого продукта с целью привлечения клиентов через сеть Интернет

- Разработка и проводит мероприятия по оптимизации веб-ресурса для поисковых машин, продвижению веб-ресурса в сети Интернет, увеличению объемов продаж продвигаемого продукта путем привлечения клиентов через сеть Интернет

-Осуществление технической и программной поддержки пользователей, консультация пользователей по вопросам работы локальной сети и программ, составляет инструкции по работе с программным обеспечением и доводит их до сведения пользователей.

- Установка на серверы и рабочие станции операционные системы и необходимое для работы программное обеспечение.

Название организации: КНУТД, г. Киев

-Осуществление наладки, настройки, регулировки и опытной проверки оборудования и систем в лабораторных условиях и на объектах, следит за его исправным состоянием.

- Участие в проведении экспериментов и испытаний, подключает приборы, регистрирует необходимые характеристики и параметры и проводит обработку полученных результатов.

- Принятие участия в разработке программ, инструкций и другой технической документации, в изготовлении макетов, а также в испытаниях и экспериментальных работах по проводимым исследованиям и разработкам.