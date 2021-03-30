Irma_Schwarz

Ответственность, пунктуальность, качество

Таковы основные принципы моей работы с Вами. Я - дипломированный фрилансер, более трёх лет работаю с заказчиками в различных сферах.

Что я могу сделать для Вас?

Копирайтинг/рерайтинг

Написать/переписать качественный текст с уникальностью свыше 98%, грамотно оформить работу.

Отредактировать уже готовую статью, логически структурировать её в зависимости от цели текста.

Графический и веб-дизайн

Разработаю макет сайта, проработаю якорное меню, подберу стильное дизайн-решение, которое понравится именно Вам.

Создам дизайн полиграфии: баннеров, визиток, флаеров. Работаю с разными размерами и типами печати.

Отрисую векторные иконки, предварительный дизайн которых будет создан на основе Ваших предпочтений.

Разработаю уникальный логотип для Вашей компании.

SMM