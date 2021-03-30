Irma_Schwarz

Карина Осадчая Irma_Schwarz

 
22 годаУкраина/Киев
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Ответственность, пунктуальность, качество

Таковы основные принципы моей работы с Вами. Я - дипломированный фрилансер, более трёх лет работаю с заказчиками в различных сферах. 

Что я могу сделать для Вас? 

Копирайтинг/рерайтинг

  • Написать/переписать качественный текст с уникальностью свыше 98%, грамотно оформить работу.
  • Отредактировать уже готовую статью, логически структурировать её в зависимости от цели текста.
Графический и веб-дизайн

  • Разработаю макет сайта, проработаю якорное меню, подберу стильное дизайн-решение, которое понравится именно Вам.
  • Создам дизайн полиграфии: баннеров, визиток, флаеров. Работаю с разными размерами и типами печати.
  • Отрисую векторные иконки, предварительный дизайн которых будет создан на основе Ваших предпочтений.
  • Разработаю уникальный логотип для Вашей компании.
SMM 

  • Настрою, подключу и проконтролирую эффективный таргетинг.
  • Подберем надёжную рекламную площадку для Вашего блога/магазина.
  • Разработаю приятный визуал для Вашей страницы, полностью оформлю шапку профиля.
  • Составлю контент-план для блога/коммерческого аккаунта.
  • При необходимости буду ассистировать Вашу страницу, отвечая на сообщения в Директе.