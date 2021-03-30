Irma_Schwarz

Ответственность, пунктуальность, качество
Таковы основные принципы моей работы с Вами. Я - дипломированный фрилансер, более трёх лет работаю с заказчиками в различных сферах.
Что я могу сделать для Вас?
Копирайтинг/рерайтинг
- Написать/переписать качественный текст с уникальностью свыше 98%, грамотно оформить работу.
- Отредактировать уже готовую статью, логически структурировать её в зависимости от цели текста.
- Разработаю макет сайта, проработаю якорное меню, подберу стильное дизайн-решение, которое понравится именно Вам.
- Создам дизайн полиграфии: баннеров, визиток, флаеров. Работаю с разными размерами и типами печати.
- Отрисую векторные иконки, предварительный дизайн которых будет создан на основе Ваших предпочтений.
- Разработаю уникальный логотип для Вашей компании.
- Настрою, подключу и проконтролирую эффективный таргетинг.
- Подберем надёжную рекламную площадку для Вашего блога/магазина.
- Разработаю приятный визуал для Вашей страницы, полностью оформлю шапку профиля.
- Составлю контент-план для блога/коммерческого аккаунта.
- При необходимости буду ассистировать Вашу страницу, отвечая на сообщения в Директе.