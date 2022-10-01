Irmadendi2111

Ваш найкращий робітник соціальних мереж

Доброго дня! Мене звати Ірина! В зв’язку з ситуацією в Укріїні, я зробила рішення що буду працювати на фріланс.

Цьому рішенню ще допомогло бистріше прийти, тому що я не так давно стала мамою, і тепер точно хочу працювати віддалено.

Раніше працювала у сфері продажу чоловічого одягу Boss Hugo Boss, гарно володію такими мовами : українська, російська, трошки англійська. Також, почала займатися курсами рекламного профілю, вільний час займаюсь оформленням сторінок в instagram, ще займаюся створенням візиток, буклетів і так далі, більш творча робота мені по душі. Являюсь активним користувачем соціальних мереж, в майбутньому планую розвиватися в блогірскій спільноті. Завжди працюю на результат, виконую свою роботу добре, і в малі строки, за приємну оплату. Буду дуже рада співпраці!