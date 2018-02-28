Занимаюсь разработкой логотипов, фирменного стиля, допечатной подготовкой, наружной рекламой, сувенирной продукцией. Работаю в типографии долгое время, занимаюсь всеми видами брендирования: гравировка, лазерная резка, шелкотрафаретная печать на любых поверхностях, широкоформатная, цифровая и офсетная печать, тиснение и тампонная печать, пос материалы, вышивка. Создавая макеты учитываю их пригодность к разного рода печати для полиграфии.
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Портфолио
- Логотип учебного центра.471 просмотр
- Логотип для русской пекарни.319 просмотров
- Логотип кафе "На пару"300 просмотров
- Логотип Добрый повар326 просмотров
- Лого Арбитр315 просмотров
- Лого имидж лаб компани373 просмотра
Дизайн продукции
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Логотипы и Знаки
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Наружная реклама
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Обработка фотографий
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Фирменный стиль
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