Занимаюсь разработкой логотипов, фирменного стиля, допечатной подготовкой, наружной рекламой, сувенирной продукцией. Работаю в типографии долгое время, занимаюсь всеми видами брендирования: гравировка, лазерная резка, шелкотрафаретная печать на любых поверхностях, широкоформатная, цифровая и офсетная печать, тиснение и тампонная печать, пос материалы, вышивка. Создавая макеты учитываю их пригодность к разного рода печати для полиграфии.