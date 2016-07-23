Изготовление наружной рекламы

Лучшая цена и индивидуальный подход.

Креативные идеи и собственная производственная база позволяет справляться с любыми заказами в минимальные сроки.

Изготовление рекламы, изготовления рекламных материалов от табличек и поклейки витрин до вывесок и широкоформатной наружной рекламы:

- Оформление фасадов

- Внутреннее оформление магазинов

- Световые короба

- Неон

- Объемные буквы

- Вывески, таблички

- Брендирование машин

- Застройка выставочных стендов

- Широкоформатная печать

- Интерьерная печать

Печать на баннерной ткани

Печать на самоклеющихся пленках

Печать на бумаге (blueback (для бордов), backlit (для лайтбоксов)

Печать на перфорированной пленке One Vision

Печать на тентовой ткани

Печать на холсте

Изготовление брендмауэров и перетяжек

Сварка и люверсовка

Печать баннеров в течении 1 дня.

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