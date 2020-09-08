IronMan174

Бизнес консалтинг
- Обучаю предпринимателей базовому финансовому и управленческому учёту
- Внедряю финансовою модель и систему управления с разделением доступов по всей компании на основе Google Sheets
- Прорабатываю орг. структуру компании, погружаюсь в каждый бизнес процесс с целью их автоматизации или оптимизации
- Систематизирую бизнес в целом, раскладываю всё по полочкам
- Увожу владельцев от операционной деятельности
- Консультирую по привлечению инвестиций на масштабирование или запуск новых проектов
40+ успешно выполненных заказов и довольных клиентов
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