IronMan174

Бизнес консалтинг

- Обучаю предпринимателей базовому финансовому и управленческому учёту

- Внедряю финансовою модель и систему управления с разделением доступов по всей компании на основе Google Sheets

- Прорабатываю орг. структуру компании, погружаюсь в каждый бизнес процесс с целью их автоматизации или оптимизации

- Систематизирую бизнес в целом, раскладываю всё по полочкам

- Увожу владельцев от операционной деятельности

- Консультирую по привлечению инвестиций на масштабирование или запуск новых проектов

40+ успешно выполненных заказов и довольных клиентов