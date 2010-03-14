IronSavior

Продвижение и оптимизация сайтов. Гарантии.
Продвижение сайтов.
Занимаюсь продвижением сайтов в поисковых системах Yandex, Google, Rambler.
Финансовые гарантии. Результат через 1 - 1.5 месяца.
Стоимость зависит напрямую от запросов.
Оптимизация сайтов.
Провожу комплексные работы по оптимизации сайта. Сюда входит: настройка CMS, настройка веб-сервера, написание seo-текстов, составление тайтла и мета тегов и заголовков.
Стоимость работ по оптимизации - от 10 000.
3 года опыта, более 100 успешных проектов.
Действие аккаунта приостановлено!