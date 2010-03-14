IronSavior

Продвижение и оптимизация сайтов. Гарантии.

Продвижение сайтов.

Занимаюсь продвижением сайтов в поисковых системах Yandex, Google, Rambler.

Финансовые гарантии. Результат через 1 - 1.5 месяца.

Стоимость зависит напрямую от запросов.

Оптимизация сайтов.

Провожу комплексные работы по оптимизации сайта. Сюда входит: настройка CMS, настройка веб-сервера, написание seo-текстов, составление тайтла и мета тегов и заголовков.

Стоимость работ по оптимизации - от 10 000.

3 года опыта, более 100 успешных проектов.