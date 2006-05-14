Бунё Ирина Владимировна
1975 г.р.
моб.38-097-269-98-57
1992-1998, ЛГУ им. ІИ. Франко, ф-т романо-германских языков,
специальность - французкая филогия
сентябрь 2004 – декабрь 2005 , референт-переводчик (французский, польский
язык)
ООО «Энергосберегающие технологии»
1999-2004 работа в информационно-аналитическом издании "Металлургический
компас.Украина-Мир" переводы с польского и французского языка
1995-1999 сотрудничество с журналом "Женские секреты"-переводы публикаций с
польского и французского.
специализация: медицинская тематика, фармакология, экономика, этнография,
религия,тепло-техническое(котельное)оборудование, корреспонденция и др.
(до 10 страниц в сутки)