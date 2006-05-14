Iryna

Гость Iryna

 
48 летУкраина/Львов
18 лет на фриланс-бирже
Был
18 лет назад

Бунё Ирина Владимировна

1975 г.р.

моб.38-097-269-98-57

[email protected]

1992-1998, ЛГУ им. ІИ. Франко, ф-т романо-германских языков,

специальность - французкая филогия

сентябрь 2004 – декабрь 2005 , референт-переводчик (французский, польский

язык)

ООО «Энергосберегающие технологии»

1999-2004 работа в информационно-аналитическом издании "Металлургический

компас.Украина-Мир" переводы с польского и французского языка

1995-1999 сотрудничество с журналом "Женские секреты"-переводы публикаций с

польского и французского.

специализация: медицинская тематика, фармакология, экономика, этнография,

религия,тепло-техническое(котельное)оборудование, корреспонденция и др.

(до 10 страниц в сутки)