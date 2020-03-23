Iryna Denysenko
Только начинаю работать на этой платформе. Буду рада создать логотип для вас с минимальным бюджетом. Приступить готова уже сегодня. Гарантирую ответственный подход, и сделанную работу во время.Мой опыт создания логотипов более 5 лет.
Портфолио
- Разработка логотипа86 просмотров
- Разработка логотипа101 просмотр
- Дизайн логотипа91 просмотр
- Дизайн логотипа85 просмотров
- Разработка уникального и оригинального логотипа59 просмотров
- Разработка уникального и оригинального логотипа53 просмотра