IrynaDnsk

Ирина IrynaDnsk

 
35 летУкраина/Запорожье
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Iryna Denysenko

Только начинаю работать на этой платформе. Буду рада создать логотип для вас с минимальным бюджетом. Приступить готова уже сегодня.  Гарантирую ответственный подход, и сделанную работу во время.Мой опыт создания логотипов более 5 лет. 