Iryna Denysenko

Только начинаю работать на этой платформе. Буду рада создать логотип для вас с минимальным бюджетом. Приступить готова уже сегодня. Гарантирую ответственный подход, и сделанную работу во время.Мой опыт создания логотипов более 5 лет.