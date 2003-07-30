UI/UX Дизайн, веб і мобільний дизайн: Figma, Illustrator, Photoshop

Моя ціль — створити зручний для користувача інтерфейс, забезпечити найкращу взаємодію з користувачем онлайн, розробити графічні елементи інтерфейсу, такі як, меню, вкладки, форми та віджети.

Мій досвід роботи у сфері UI/UX Дизайн більше 1 року.

«Чому я вважаю, що моя робота заслуговує Вашої уваги?»

?Перш за все, я ставлю перед собою завдання не просто розробити крутий дизайн, а створити щось нове, що відразу привертає увагу і закликає користувачів до певних дій.

?По-друге, кольори, це мабуть перше, на що звертають увагу люди, немає різниці діти чи дорослі, тому я добре продумую кольорову гамму, поєднання кольорів.

?Простота використання також є невід'ємною частиною. Користувач повинен відразу знайти відповіді на всі свої запитання, тому я ніколи не нехтую цим.

"Робочий процес"

1.У нас буде стартова зустріч, де ми обговоримо всі вимоги. Проведу дослідження ринку, потім зберу ідеї для вашого проєкту, розроблю макет сайту.

2.Спочатку я створю макет проєкту, а потім додам компоненти інтерфейсу та візуальну частину.

3.На цьому етапі Вам буде надано інтерактивний мобільний або веб-прототип.

4.Я надам вам остаточний проєкт, ми обговоримо всі деталі та внесемо деякі зміни, якщо потрібно.