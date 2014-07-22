Iryna_Lepekha

Профессиональный ENG/RUS/UKR переводчик

Здравствуйте! Вот уже более 5 лет я перевожу тексты с/на РУССКИЙ/АНГЛИЙСКИЙ/УКРАИНСКИЙ языки. В 2012 г. С отличием закончила Национальный горный университет. Есть диплом специалиста, специальность - "Перевод". Работу свою люблю и стараюсь не останавливаться на достинутом. Наиболее интересные для меня темы - медицина и веб-приложения. Но профессионал должен быть хорош во всем. Поэтому я также перевожу:

- регистрационные документы (паспорта, свидетельства о рождении, смерти, свадьбе, разводе, дипломы и т.д.)

- медицинские документы (анализы, инструкции препаратов, истории болезней, клинические исследования)

- договора

- сайты и приложения (локализация)

- финансовые и рекламные документы

- кулинарные статьи

- технические руководства по эксплуатации и т.д.

Буду рада сотрудничеству со всемы желающими воспользоваться моими услугами!