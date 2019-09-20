Financer

1 . Финансовое моделирование

Построение финансовой модели проекта/компании, выведение P&L, CF, Balance Sheet.

Построение системы учета компании как удаленно, так и в живую, если речь идет про Украину.

2. Бизнес -планирование

Услуги оказываются а) по частичной предоплате либо б) безопасной сделке (Escrow) при сумме свыше 60000 рублей или эквивалента в другой валюте

Написание бизнес-планов от 20 до 100 тыс. рублей в зависимости от:

- целевой аудитории;

- информационного содействиия;

- содержательной части;

- необходимости привлечения дополнительных специалистов;

- графического оформления.

3. Аналитика

Услуги оказываются а) по частичной предоплате либо б) безопасной сделке

(Escrow) при сумме свыше 60000 рублей или эквивалента в другой валюте

-Комплексный анализ рынка;

- АВС-анализ;

- SWOT- анализ;

- PEST -анализ;

- Экстраполирование трендов и прогнозирование;

- Сценарии.

- Прочие виды анализа обсуждаются.

В результате анализа Вы получаете прогноз ситуации и рекомендуемые варианты решения.

Вы ставите задачу, я подбираю методы, называю цену и Вы получаете результат.