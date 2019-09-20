1. Финансовое моделирование
Построение финансовой модели проекта/компании, выведение P&L, CF, Balance Sheet.
Построение системы учета компании как удаленно, так и в живую, если речь идет про Украину.
2. Бизнес -планирование
Услуги оказываются а) по частичной предоплате либо б) безопасной сделке (Escrow) при сумме свыше 60000 рублей или эквивалента в другой валюте
Написание бизнес-планов от 20 до 100 тыс. рублей в зависимости от:
- целевой аудитории;
- информационного содействиия;
- содержательной части;
- необходимости привлечения дополнительных специалистов;
- графического оформления.
3. Аналитика
Услуги оказываются а) по частичной предоплате либо б) безопасной сделке
(Escrow) при сумме свыше 60000 рублей или эквивалента в другой валюте
-Комплексный анализ рынка;
- АВС-анализ;
- SWOT- анализ;
- PEST -анализ;
- Экстраполирование трендов и прогнозирование;
- Сценарии.
- Прочие виды анализа обсуждаются.
В результате анализа Вы получаете прогноз ситуации и рекомендуемые варианты решения.
Вы ставите задачу, я подбираю методы, называю цену и Вы получаете результат.