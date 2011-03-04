КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
e-mail: [email protected]
ОБРАЗОВАНИЕ
2004 – 2006 – Государственный университет – Высшая школа экономики г. Москвы, факультет менеджмента, специальность маркетинг, степень магистра (диплом с отличием).
2001- 2004 – Государственный университет – Высшая школа экономики г. Москвы, факультет менеджмента, степень бакалавра (диплом с отличием).
ОПЫТ РАБОТЫ
С января 2007 года по настоящее время
Маркетолог - аналитик, журналист, писатель
Freelance, г.Москва
Проведение маркетинговых исследований на заказ (мониторинг рынка, фокус-группы, SWOT, PEST, стратегия и т.п.)
Подготовка аналитических отчётов по результатам проведённых исследований
Презентации результатов исследования
Написание PR и литературных статей, рекламных и аналитических текстов на заказ.
Основные темы: экономика, маркетинг, психология.
С августа 2009 по март 2010 года
Редактор
Школа "Золотая ветвь", г.Москва
Психология
Поддержание работы сайта школы.
Написание авторских статей и редактирование входящего материала по различным направлениям деятельности школы, нахождение информационных поводов для новостей, разработка новостных разделов на сайте.
Анализ вопросов, поступающих от посетителей сайта и оперативное реагирование на них.
С июня 2006 по июнь 2007 года
Корреспондент, редактор программ (Полная занятость)
Телекомпания "Социум", г.Москва
Работа по заказам для телеканалов
Работа над проектом по персоналиям для телеканала Столица: написание сценария, кастинг, написание и проведение интервью, работа по монтажу.
Доведен до эфира цикл передач с участием Цискаридзе Н., Сличенко Н., братьев Запашных, Соколова А. и др.
С июля 2005 по март 2006 года
Бренд-менеджер (Полная занятость)
Кондитерская фабрика «Мечта», г.Москва
Производство и продажа кондитерских изделий
Разработка и продвижение нового бренда, выдвижение идеи, формирование концепции, создание и написание креативных концепций, написание рекламных сообщений для промо-акций, POSm, промо-текстов, сценариев, контента сайтов.
Презентация творческих идей для руководства компании.
Поиск поставщиков и работа с ними, анализ рынка (потребители, конкуренты, потенциал, смежные отрасли и т. п.), составление отчетов по продажам, доле рынка, конкурентам, оценка эффективности проводимых рекламных и маркетинговых мероприятий с точки зрения рентабельности
С ноября 2004 по март 2005 года
Специалист отдела рекламы и маркетинга (Полная занятость)
НП «Автомир», г.Москва
Автодилер
Мониторинг рынка, анализ продаж и потребительских предпочтений, составление рекламных текстов, написание новостных заметок и аналитических текстов, разработка слоганов, создание и написание креативных концепций
С сентября 2003 по декабрь 2004 года
PR-менеджер, Пресс-атташе (Полная занятость)
Студия Валерия Леонтьева, г.Москва
Организация PR и концертной деятельности певца
Работа с прессой (написание и размещение интервью, PR-информации, статей в таких изданиях, как "Отдохни", "Вечерняя Москва", "Эгоист" и др.) и радио (разработка программы ротации песен, организация радио-проектов с участием В. Леонтьева), контент сайта