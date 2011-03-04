КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

e-mail: [email protected]

ОБРАЗОВАНИЕ

2004 – 2006 – Государственный университет – Высшая школа экономики г. Москвы, факультет менеджмента, специальность маркетинг, степень магистра (диплом с отличием).

2001- 2004 – Государственный университет – Высшая школа экономики г. Москвы, факультет менеджмента, степень бакалавра (диплом с отличием).

ОПЫТ РАБОТЫ

С января 2007 года по настоящее время

Маркетолог - аналитик, журналист, писатель

Freelance, г.Москва

Проведение маркетинговых исследований на заказ (мониторинг рынка, фокус-группы, SWOT, PEST, стратегия и т.п.)

Подготовка аналитических отчётов по результатам проведённых исследований

Презентации результатов исследования

Написание PR и литературных статей, рекламных и аналитических текстов на заказ.

Основные темы: экономика, маркетинг, психология.

С августа 2009 по март 2010 года

Редактор

Школа "Золотая ветвь", г.Москва

Психология

Поддержание работы сайта школы.

Написание авторских статей и редактирование входящего материала по различным направлениям деятельности школы, нахождение информационных поводов для новостей, разработка новостных разделов на сайте.

Анализ вопросов, поступающих от посетителей сайта и оперативное реагирование на них.

С июня 2006 по июнь 2007 года

Корреспондент, редактор программ (Полная занятость)

Телекомпания "Социум", г.Москва

Работа по заказам для телеканалов

Работа над проектом по персоналиям для телеканала Столица: написание сценария, кастинг, написание и проведение интервью, работа по монтажу.

Доведен до эфира цикл передач с участием Цискаридзе Н., Сличенко Н., братьев Запашных, Соколова А. и др.

С июля 2005 по март 2006 года

Бренд-менеджер (Полная занятость)

Кондитерская фабрика «Мечта», г.Москва

Производство и продажа кондитерских изделий

Разработка и продвижение нового бренда, выдвижение идеи, формирование концепции, создание и написание креативных концепций, написание рекламных сообщений для промо-акций, POSm, промо-текстов, сценариев, контента сайтов.

Презентация творческих идей для руководства компании.

Поиск поставщиков и работа с ними, анализ рынка (потребители, конкуренты, потенциал, смежные отрасли и т. п.), составление отчетов по продажам, доле рынка, конкурентам, оценка эффективности проводимых рекламных и маркетинговых мероприятий с точки зрения рентабельности

С ноября 2004 по март 2005 года

Специалист отдела рекламы и маркетинга (Полная занятость)

НП «Автомир», г.Москва

Автодилер

Мониторинг рынка, анализ продаж и потребительских предпочтений, составление рекламных текстов, написание новостных заметок и аналитических текстов, разработка слоганов, создание и написание креативных концепций

С сентября 2003 по декабрь 2004 года

PR-менеджер, Пресс-атташе (Полная занятость)

Студия Валерия Леонтьева, г.Москва

Организация PR и концертной деятельности певца

Работа с прессой (написание и размещение интервью, PR-информации, статей в таких изданиях, как "Отдохни", "Вечерняя Москва", "Эгоист" и др.) и радио (разработка программы ротации песен, организация радио-проектов с участием В. Леонтьева), контент сайта