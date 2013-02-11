Isabel_0782

ФИО: Гарсия Паредес Милагрос Исабель
31 год, замужем, детей нет, проживаю в р.Перу, г.Трухильо
Имею гражданство РФ, гражданство р.Перу
Контактный телефон: +51-97-669-555-2
Email: [email protected]
Цель: Найти интересную, перспективную, стабильную и
высокооплачиваемую работу.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И ЗНАНИЯ:
• 1988-1993 гг. –начальная школа имени Марии Аусилиадоры, г.Трухильо, рес.Перу
• 1994-1998 гг. –средняя школа «Ла Асунсион» , г.Трухильо, р.Перу.
•1999-2004 гг. –Частный Университет имени Сан Педро, г.Чимботе, р.Перу. Юрист.
• 2004-2005 гг. – Высшая национальная языковая школа Германии, г.Ольденбург, Германия, языковые курсы немецкого языка.
• Январь 2011г. – Казанский приволжский Федеральный Университет, Сертификат о прохождении государственного тестирования
по русскому языку.
•Другое: Владею языками: испанский- родной, русский- отлично, немецкий- средний, английский- школьный.
ОПЫТ РАБОТЫ:
Период: февраль 2003г. - май 2004г.
Наименование: Полицейский участок, г.Уарác, р.Перу.
Должность: помощник адвоката
Период: апрель 2007г. – сентябрь 2011г.
Организация: Нижегородский Государственный Лингвистический Университет им. Н.А. Добролюбова, Набережночелнинский филиал.
Сфера деятельности организации: Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования.
Должность: преподаватель испанского языка.
Период: сентябрь 2011г. – ноябрь 2012г.
Наименование: Казанский Приволжский Федеральный Университет, филиал в г.Набережные Челны.
Сфера деятельности организации: Филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования.
Должность: Преподаватель кафедры германской филологии.
Работа по совместительству:
Период: сентябрь 2008г. – декабрь 2012г.
Наименование: Учебный центр «9 иностранных языков»
Сфера деятельности организации: Учебный центр по изучению иностранных языков.
Должность: преподаватель испанского языка, преподаватель русского языка для испаноговорящих иностранцев.
Период: август 2010г. – август 2011г.
и март 2012г.- июль 2012г.
Наименование: НОУ «Учебный центр им. А.Ф.Конто», Филиал Московского образовательного учреждения.
Сфера деятельности организации: Дополнительное образование и повышения квалификации специалистов.
Должность: преподаватель испанского языка.
Период: декабрь 2010г. – июль 2011г.
Наименование: Торговая Финансовая Компания ОАО «КамАЗ»
Сфера деятельности организации: Дилер по продаже грузовых автомобилей «Камаз»
Должность: переводчик.
Период: август 2012г. – ноябрь 2012г.
Наименование: Дочернее предприятие акционерного общества "Волга-Спецгидроэнергомонтаж" "Камспецэнерго"
Сфера деятельности организации: Разработка проектов организации строительства, проектов организации работ в сфере:
а) промышленного строительства; б) объектов водоснабжения и водоотведения; в) объектов гидроэнергетики.
Должность: преподаватель испанского языка(для инженеров), переводчик.
Период: декабрь 2012г.
Наименование: ОАО «РИАТ»
Сфера деятельности организации: Официальный дилер ОАО «КамАЗ»
Должность: переводчик.