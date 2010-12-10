Качественнно выполню Вашу работу

Сот. Тел.: 8-905-306-65-56 (звонить с 8.00 до 20.00)E-mail: [email protected]Дата рождения: 12.06.1991г., (26 лет)Семейное положение: не замужемДети: дочь 1 год.

Образование: 2009-2013г. Самарский Государственный Экономический Университет (ТФ), специальность « Финансы и кредит» (заочная форма обучения).Квалификация - экономист2006-2009г. Колледж Волжского Университета им. Татищева, специальность « Банковское дело» (очная форма обучения).Получен красный диплом о средне-специальном образовании. Присвоена квалификация - специалист банковского дела.

Опыт работы:

03.05.2011-по настоящее время: ОАО «ВымпелКом» Старший специалист по обслуживанию корпоративных клиентов.Должностные обязанности:- работа с действующими и потенциальными клиентами- выявление и формирование потребностей клиента- активные продажи полного спектра услуг и оборудования B2B- заключение договоров- полное сопровождение корпоративных контрактов фиксированной и мобильной связи- консультирование по продуктам компании - поддержка клиентов по ИТ-сервисам компании- прием заявок от абонентов‚ поступающих посредством телефонной‚ факсимильной связи‚ через личный кабинет‚ либо с использованием электронной почты.- классификация и маршрутизация обращений- оперативная отработка заявок в рамках квалификации- координация подключения новых корпоративных абонентов - выдача заявок техникам по подключению, контроль выполнения заявок- корректное и качественное обслуживание абонентов- работа по предотвращению оттока- работа с дебиторской задолженностью- работа в биллинговых системах фиксированной и мобильной связи- реализация и поддержка проводимых коммерческих и маркетинговых акций - анализ объемов продаж и составление отчетов по результатам проделанной работы- делопроизводство (реестр договоров, архив)- заказ оборудования, ведение склада ТМЦ- решение внутренних задач компании- строгое соблюдение принятых в компании речевых модулей и вежливый тон разговора при общении с клиентами компании

16.11.2010-30.04.2011: ООО «Грифон»Менеджер по работе с клиентами. Должностные обязанности: - заключение договоров ОПС- прием анкет и заявок на микрокредитование- заключение договоров на оказание кадровых услуг- первичная консультация клиентов по телефону- формирование и ведение банка данных о клиентах (клиентской базы)- обеспечение соблюдения интересов клиентов при выполнении условий договоров подразделениями предприятия- осуществление анализа аудитории потенциальных клиентов, выявление потребностей клиентов, их категорию и направленность- организация предварительных переговоров с клиентами, заинтересовавшимися предложениями, уточнение их потребности и подготовка предложений для конкретных клиентов- введение информации в банк данных- делопроизводство (реестр договоров, архив) 11.06.2010-12.10.2010 : ООО Фирма МирандаМенеджер по продажам Должностные обязанности:- изучение рынка товаров (анализ спроса и потребления, их мотивации и колебания, формы деятельности конкурентов) и тенденции его развития- проведение переговоров по продажам с покупателями по следующим направлениям: представление общих сведений о товарах и их свойствах; введение значимых для продажи критериев оценки товаров; устранение сомнений в невыгодных свойствах товаров; информирование о спросе на товары и отзывах потребителей о товарах; выявление потенциальных потребностей покупателей- контроль оплаты покупателями товаров по выставленным счетам- анализ объемов продаж и составление отчетов по результатам проделанной работы для представления вышестоящему должностному лицу

05.2008-06.2008, 10.2008-11.2008 Прохождение практики в операционном зале ООО»ПотенциалБанк».

Дополнительная информация: Знание: - психологии и принципов продаж- методов обработки информации с использованием современных технических средств коммуникации и связи, компьютера- порядка разработки коммерческих условий, соглашений, договоров- основ социологии, психологии и мотивации труда- основ делопроизводства- делового и телефонного этикета- оргтехники (принтер, копир, сканер, факс)- уверенный пользователь ПК, интернет- опыт ведения баз данных