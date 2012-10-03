Профессиональный журналист, редактор, переводчик

Профессиональный журналист и переводчик, с опытом работы в области СМИ более семи лет.

Работала репортером, копирайтером, креатором, литературным редктором.

В течение трех лет возглавляла редакцию краевого молодежного журнала,

Затем – заняла должность шеф-редактора петербургского сетевого издания «Собака.ru» в Краснодаре.

Участвовала в московском проекте CheapTrip в качестве автора-переводчика.

Являюсь лауреатом региональных и всероссийских журналистских конкурсов, финалистом международного литературного конкурса «Тамиздат», и просто скромным человеком.

Навыки: Умение выполнять любые работы с текстом, структурировать большие объемы информации. Обладаю литературным чутьем и гибкостью стиля; способна создавать высококлассные авторские тексты любой тематики в предельно сжатые сроки. Достаточный опыт художественных и технических переводов, а также написания рецензий и эссе на английском языке.

Знание языков: английский – Upper-Intermediate, испанский – Basico

Уровень владения ПК: продвинутый пользователь; MC Office, Photoshop, InDesign.

Личные качества: Увлеченность, творческое мышление, ответственность, высокая работоспособность, чувство юмора, оптимизм.