★Индивидуальный подход к каждому клиенту - верстка адаптивных сайтов. HTML5, CSS3, SCSS. БЭМ. Кроссбраузерность гарантирую.★

↳ Обо Мне

//Привет. Меня зовут Роман. Я живу в Украине, город Днепр. Занимаюсь версткой небольших сайтов и одностраничников. Делаю это с большим энтузиазмом и интересом, поэтому работа со мной не оставит Вас равнодушными) Все проекты веду сам. Но за спиной есть немало очень опытных друзей, которые всегда помогают с решением непростых задач.

↳ Контакты

Заказы принимаю 24/7/365; работаю пока не упаду);

ⓢ Skype - ishoint;

☎ Viber ➛ +380730381776 // Telegram ➛ roma_onopa;

✉ [email protected].

↳ Почему я?

▸ НЕ беру предоплаты;

▸ Гарантия на проделанную работу (в течении недели исправлю все недочеты);

▸ Довожу до конца;

▸ На связи 24/7/365.

↳ Что могу?

▸ Верстаю из любых форматов (PSD/Sketch/Fligma/Zeplin/Adobe);

▸ Адаптив;

▸ CSS3 анимация;

▸ Код чистый, понятный, валидный, кроссбраузерный.