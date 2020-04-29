‹Верстаю не сложные сайты и одностраничники не дорого и с полной отдачей›
↳ Обо Мне
//Привет. Меня зовут Роман. Я живу в Украине, город Днепр. Занимаюсь версткой небольших сайтов и одностраничников. Делаю это с большим энтузиазмом и интересом, поэтому работа со мной не оставит Вас равнодушными) Все проекты веду сам. Но за спиной есть немало очень опытных друзей, которые всегда помогают с решением непростых задач.
↳ Контакты
Заказы принимаю 24/7/365; работаю пока не упаду);
ⓢ Skype - ishoint;
☎ Viber ➛ +380730381776 // Telegram ➛ roma_onopa;
↳ Почему я?
▸ НЕ беру предоплаты;
▸ Гарантия на проделанную работу (в течении недели исправлю все недочеты);
▸ Довожу до конца;
▸ На связи 24/7/365.
↳ Что могу?
▸ Верстаю из любых форматов (PSD/Sketch/Fligma/Zeplin/Adobe);
▸ Адаптив;
▸ CSS3 анимация;
▸ Код чистый, понятный, валидный, кроссбраузерный.