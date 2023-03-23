Iskakovkair

Перепечатка текста, Работа с картами

Лауреат премии Межгосударственного фонда образования, научного и культурного сотрудничества (МФГС) для молодых специалистов в области охраны и популяризации материального и нематериального культурного наследия постсоветских стран в номинации «Возрождение и сохранение», Москва. / Россия 2011

Сертификат на разработку и внедрение оригинального метода консервации и мониторинга земляных памятников, Киев / Украина, 21 октября 2011 г.

Обработка данных в программном комплексе Agisoft. PhotoScan. Подготовка ортофотоплана и разрезов. Создание карт в AutoCAD, MapInfo и CorelDRAW. Дешифровка спутниковых и аэрофотоснимков, Умение работать в различных системах географических координат. Работа с историческими картами (десятиверстки). Привязка растров в Google Earth и MapInfo. Создание на основе стереофотогравиметрической съемки в масштабе планов участков, фасадов и разрезов зданий с конечной обработкой в программе AutoCAD. Анализ и систематизация данных археологических и исторических объектов. Написание научных отчетов и исторических записок. Историко-архивные и библиографические изыскания. Паспортизация памятников архитектуры и археологии. Опыт работы по определению охранных зон. Разработка проектов реставрации. Специалист по древним строительным материалам. Опыт работы по анализу физико-механических характеристик грунтов (гранулометрический состав, плотность и пр.). Определение состояния памятников материальной культуры (мавзолеи, мечети, исторические дома, археологические объекты), ежегодный мониторинг (мавзолей Ходжа Ахмеда Яссави и другие памятники Республиканского значения).