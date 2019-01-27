IskandarRCYA

Искандар Хуснутдинов IskandarRCYAIskandarRCYA
37 летРоссия/Дюртюли
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Доброго времени!
Я являюсь специалистом поРСЯ (Рекламная Сеть Яндекса) в Яндекс.Директ.
Наверняка вам или вашим друзьям и знакомым я буду очень полезен, потому что
могу грамотно и качественно настроить этот рекламный канал таким образом, чтобы
он действительно продуктивно работал и приводил клиентов в бизнес.
Пишите, звоните, спрашивайте. С удовольствием отвечу на все вопросы.
Всем любви, добра и море довольных клиентов.
Действие аккаунта приостановлено!