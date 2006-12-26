Ismail_Napsov

Видеомонтажёр. Работаю в программе Adobe Premiere Pro и Adobe After Effects.

Я видеомонтажёр. Работаю в программе Adobe Premiere Pro и Adobe After Effects. Обе программы знаю хорошо и разбираюсь в них. Делаю 5-15 мин видео за 1-3 дня ( зависит от сложности заказа ). Так же немножко знаю видеографику. В частности могу сделать анимацию сообщений и анимацию текста. Могу сделать переходы, синхронизировать видео под музыку и небольшую цветокоррекцию. Желаю хорошего настроения : ).