IsmailovMikhail

Веб-Разработчик, Продюсер, Дизайнер

Здравствуйте.

Я как начинающий WEB-дизайнер (Но с опытом), могу взять вашу работу за минимальную цену или даже за БЕСПЛАТНО. Такое предложение из за того что я собираю себе Portfolio, опыт работы имеется. Почти год пишу дизайн различных сайтов. Занимался как Хобби но сейчас решил зарабатывать этим. Окончил 6 месячный курс по Web-Разработчику.

Также выполню вашу работу за очень короткий срок. Если вам подходит, буду рад сотрудничеству )