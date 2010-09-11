Isparinka

Ирина Isparinka

 
38 летРоссия/Подольск
13 лет на фриланс-бирже
Была
13 лет назад

Ирина Сергеевна Луговская

Дата рождения: 05.05.1985

Место рождения: г.Подольск, Московская обл. Телефон: 89266910638

Страна: Россия

Регион: Московская обл.

Город: Подольск

Опыт работы

ноя 2007 - янв 2009 менеджер-операционист отдела логистики

ООО "СД ФУДС"

Логистика, склад

Менеджер-операционист (диспетчер)

Оформление документов на отгрузку

Ведение первичной документации

Маршрутизация

Отчетность распределеня товара

Отслеживание распределения товара по торговым точкам

Взаимодействие с другими отделами компании

Кадровое делопроизводство

Обязанности офис-менеджера

апр 2007 - окт 2007 оператор ПК

"ИПС М-Сити"

Логистика, склад

Оператор ПК

Составление накладных на изготовляемую продукцию

Ведение первичной документации

Набор документации для отгрузки

Образование:

Неоконч. высшее

Учебные заведения сен 2002 июн 2007 Подольский институт Московского Государственного Открытого Университета (ПИМГОУ), Машиностроение

Навыки и увлечения:

Языки Английский Базовый

Профессиональные навыки:

Офисные программы: КомТех( подобие 1С) Хорошо

Офисные программы: Интернет, E-mail Профессионально

Офисные программы: Word Профессионально

Оргтехника: Ксерокс Профессионально

Оргтехника: Факс Профессионально

Офисные программы: Excel Профессионально

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