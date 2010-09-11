Ирина Сергеевна Луговская
Дата рождения: 05.05.1985
Место рождения: г.Подольск, Московская обл. Телефон: 89266910638
Страна: Россия
Регион: Московская обл.
Город: Подольск
Опыт работы
ноя 2007 - янв 2009 менеджер-операционист отдела логистики
ООО "СД ФУДС"
Логистика, склад
Менеджер-операционист (диспетчер)
Оформление документов на отгрузку
Ведение первичной документации
Маршрутизация
Отчетность распределеня товара
Отслеживание распределения товара по торговым точкам
Взаимодействие с другими отделами компании
Кадровое делопроизводство
Обязанности офис-менеджера
апр 2007 - окт 2007 оператор ПК
"ИПС М-Сити"
Логистика, склад
Оператор ПК
Составление накладных на изготовляемую продукцию
Ведение первичной документации
Набор документации для отгрузки
Образование:
Неоконч. высшее
Учебные заведения сен 2002 июн 2007 Подольский институт Московского Государственного Открытого Университета (ПИМГОУ), Машиностроение
Навыки и увлечения:
Языки Английский Базовый
Профессиональные навыки:
Офисные программы: КомТех( подобие 1С) Хорошо
Офисные программы: Интернет, E-mail Профессионально
Офисные программы: Word Профессионально
Оргтехника: Ксерокс Профессионально
Оргтехника: Факс Профессионально
Офисные программы: Excel Профессионально