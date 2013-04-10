Галстян Карен Вардумович

Мобильный телефон: (093)562-22-42

Дата рождения: 07.01.1982 г.

Семейное положение: женат

Образование:

2009г. – по наст. время

Студент заочного отделения

Харьковского политехнического университета.

Специальность: интеллектуальные системы принятия решений.

1999г. - 2004г.

Харьковский национальный университет радиоэлектроники, факультет компьютерных наук.

Специальность: интеллектуальные системы принятия решений.

Диплом бакалавра компьютерных наук.

Опыт работы:

2009г. - 2010г.

Харьковский колледж текстиля и дизайна.

Лаборант компьютерного класса.

По совместительству - преподаватель информатики.

Основные обязанности:

• проведение лабораторных работ по информатике;

• контроль работоспособности компьютерной техники и прилегающего к ней программного обеспечения;

• содействие в работе преподавателей с компьютерной техникой, приборами мультимедиа и орг. техникой;

• создание электронной версии необходимой документации, а также обеспечение сохранности этой документации;

Дополнительная информация:

Свободно владею персональным компьютером как опытный пользователь.

Работаю с основным набором офисных приложений программного пакета

Microsoft Office, а так же с графическими редакторами Corel Draw, Photoshop.

Опыт обучения основам программирования.

HTML\CSS-кодирование в соответствии со стандартами W3C, кроссбраузерность(ie6+, ff, opera, chrome).

Иностранный язык: английский (средний уровень), армянский (разговорный).

Личные качества:

Аналитический склад ума, работоспособность, настойчивость, упорство, стремление к повышению уровня квалификации, коммуникабельность, умение работать в коллективе, легко обучаемый