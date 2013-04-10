Галстян Карен Вардумович
Мобильный телефон: (093)562-22-42
Дата рождения: 07.01.1982 г.
Семейное положение: женат
Образование:
2009г. – по наст. время
Студент заочного отделения
Харьковского политехнического университета.
Специальность: интеллектуальные системы принятия решений.
1999г. - 2004г.
Харьковский национальный университет радиоэлектроники, факультет компьютерных наук.
Специальность: интеллектуальные системы принятия решений.
Диплом бакалавра компьютерных наук.
Опыт работы:
2009г. - 2010г.
Харьковский колледж текстиля и дизайна.
Лаборант компьютерного класса.
По совместительству - преподаватель информатики.
Основные обязанности:
• проведение лабораторных работ по информатике;
• контроль работоспособности компьютерной техники и прилегающего к ней программного обеспечения;
• содействие в работе преподавателей с компьютерной техникой, приборами мультимедиа и орг. техникой;
• создание электронной версии необходимой документации, а также обеспечение сохранности этой документации;
Дополнительная информация:
Свободно владею персональным компьютером как опытный пользователь.
Работаю с основным набором офисных приложений программного пакета
Microsoft Office, а так же с графическими редакторами Corel Draw, Photoshop.
Опыт обучения основам программирования.
HTML\CSS-кодирование в соответствии со стандартами W3C, кроссбраузерность(ie6+, ff, opera, chrome).
Иностранный язык: английский (средний уровень), армянский (разговорный).
Личные качества:
Аналитический склад ума, работоспособность, настойчивость, упорство, стремление к повышению уровня квалификации, коммуникабельность, умение работать в коллективе, легко обучаемый