Системный Администратор

резюме от 14.08.2014

Мандрика Александр Владимирович

Системный администратор, IT-специалист, инженер компьютерных технологий, полная занятость, неполная занятость, удаленная работа

Дата рождения: 24 февраля 1992 (22 года)

Город: Одесса

Телефон: 0939660909

Эл. почта: [email protected]

Цель

Системное администрирование

Опыт работы

Помощник системного администратора

с 05.2013 по 09.2013 (4 месяца)

Центр информационных технологий ОНМУ (Информационные технологии)

Оборудование компьютерных класов

Системный администратор

с 03.2009 по 09.2012 (3 года 6 месяцев)

"Интех" (IT-технологии, обслуживание)

- Сопровождение программ и техники.

- Сборка и модернизация ПК;

- Консультация клиентов и профессиональная помощь

Образование

Высшее

с 09.2009 по 06.2014

ОНМУ, Инженер компьютерных систем и технологий, Одесса.

Дополнительное образование

2008-2011 – Компьютерная Академия "ШАГ"

Владение языками

Английский — средний

Дополнительная информация

Контактная информация:

тел. 0939660909

Цель:

Системный администратор

Обобщенный опыт:

Организация сетей lan/wan , администрирование, устранение неполадок. Сборка и настройка серверов.

Образование:

2009- настоящее время ОНМУ

Специальность: Информационно управляющие системы и технологии

Дополнительное образование:

2008-2011 Компьютерная Академия "ШАГ"

Проффесиональные навыки:

- Обеспечение работы сетевых систем IT-коммуникаций (телевидение, интернет‚ внутренняя сеть, телефония)

- Обеспечение работы вычислительной техники‚ оргтехники

- Взаимодействие с подрядчиками (поставщики оборудования, провайдеры и т. д.)

- Администрирование систем сетевой безопасности

- Установка и администрирование Windows XP/7/8, MS Office, сборка-настройка ПК, отличное знание комплектующих, организация сетей, модернизация‚ диагностика неисправностей.

Иностранные языки:

Англ. язык - разговорный

Дополнительная информация:

Возраст - 22.

Семейное положение - не женат, детей нет.

О себе: Коммуникабельность‚ исполнительность‚ ответственность‚ пунктуальность‚ аккуратность‚ порядочность‚ внимательность.