резюме от 14.08.2014
Мандрика Александр Владимирович
Системный администратор, IT-специалист, инженер компьютерных технологий, полная занятость, неполная занятость, удаленная работа
Дата рождения: 24 февраля 1992 (22 года)
Город: Одесса
Телефон: 0939660909
Эл. почта: [email protected]
Цель
Системное администрирование
Опыт работы
Помощник системного администратора
с 05.2013 по 09.2013 (4 месяца)
Центр информационных технологий ОНМУ (Информационные технологии)
Оборудование компьютерных класов
Системный администратор
с 03.2009 по 09.2012 (3 года 6 месяцев)
"Интех" (IT-технологии, обслуживание)
- Сопровождение программ и техники.
- Сборка и модернизация ПК;
- Консультация клиентов и профессиональная помощь
Образование
Высшее
с 09.2009 по 06.2014
ОНМУ, Инженер компьютерных систем и технологий, Одесса.
Дополнительное образование
2008-2011 – Компьютерная Академия "ШАГ"
Владение языками
Английский — средний
Дополнительная информация
Контактная информация:
тел. 0939660909
Цель:
Системный администратор
Обобщенный опыт:
Организация сетей lan/wan , администрирование, устранение неполадок. Сборка и настройка серверов.
Образование:
2009- настоящее время ОНМУ
Специальность: Информационно управляющие системы и технологии
Дополнительное образование:
2008-2011 Компьютерная Академия "ШАГ"
Проффесиональные навыки:
- Обеспечение работы сетевых систем IT-коммуникаций (телевидение, интернет‚ внутренняя сеть, телефония)
- Обеспечение работы вычислительной техники‚ оргтехники
- Взаимодействие с подрядчиками (поставщики оборудования, провайдеры и т. д.)
- Администрирование систем сетевой безопасности
- Установка и администрирование Windows XP/7/8, MS Office, сборка-настройка ПК, отличное знание комплектующих, организация сетей, модернизация‚ диагностика неисправностей.
Иностранные языки:
Англ. язык - разговорный
Дополнительная информация:
Возраст - 22.
Семейное положение - не женат, детей нет.
О себе: Коммуникабельность‚ исполнительность‚ ответственность‚ пунктуальность‚ аккуратность‚ порядочность‚ внимательность.