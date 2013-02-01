Itbytik

Катерина Itbytik

 
40 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
12 лет назад
Создание, продвижение сайтов, перевод(англ), фотосъемка

Создание сайтов с нуля,

Создание, ведение и раскрутка страниц в соцсетях, 

Наполнение сайтов‚ 

Seo оптимизация‚

Продвижение в основных поисковых системах,

 Работа с биржами ссылок и статей,

Создание и размещение баннеров, 

Портретная фотосъемка,

Использование и настройка студийного освещения, 

Подготовка фотографий для печати и размещения в интернет,

Публикация фотографий на сайтах и в  различных соцсетях,

Обработка фотографий в Photoshop и Lightroom

Знание HTML, MySQL, PHP, Apache. Различные CMS