Создание, продвижение сайтов, перевод(англ), фотосъемка

Создание сайтов с нуля,

Создание, ведение и раскрутка страниц в соцсетях,

Наполнение сайтов‚

Seo оптимизация‚

Продвижение в основных поисковых системах,

Работа с биржами ссылок и статей,

Создание и размещение баннеров,

Портретная фотосъемка,

Использование и настройка студийного освещения,

Подготовка фотографий для печати и размещения в интернет,

Публикация фотографий на сайтах и в различных соцсетях,

Обработка фотографий в Photoshop и Lightroom

Знание HTML, MySQL, PHP, Apache. Различные CMS