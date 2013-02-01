Создание, продвижение сайтов, перевод(англ), фотосъемка
Создание сайтов с нуля,
Создание, ведение и раскрутка страниц в соцсетях,
Наполнение сайтов‚
Seo оптимизация‚
Продвижение в основных поисковых системах,
Работа с биржами ссылок и статей,
Создание и размещение баннеров,
Портретная фотосъемка,
Использование и настройка студийного освещения,
Подготовка фотографий для печати и размещения в интернет,
Публикация фотографий на сайтах и в различных соцсетях,
Обработка фотографий в Photoshop и Lightroom
Знание HTML, MySQL, PHP, Apache. Различные CMS
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