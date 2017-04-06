IuriiMozalev

Юрий IuriiMozalev

 
28 летРоссия/Ярославль
9 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Веб-дизайнер

Веб-дизайн.

- Проектирование и прототипирование

- Адаптивный дизайн

- Работа с вектором (иконки, логотипы)

- Подготовка к верстке.

- Типографика

- Инфографики

- Знание HTML/CSS

- Опыт работы с Bitrix24

- Менеджмент своих проектов в Trello

Программы:

Adobe photoshop

Adobe Illustrator

Adobe InDesign

Sketch 3

HTMLCSSInDesignIllustratorPhotoshopИнфографика
Портфолио