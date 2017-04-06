Веб-дизайнер
Веб-дизайн.
- Проектирование и прототипирование
- Адаптивный дизайн
- Работа с вектором (иконки, логотипы)
- Подготовка к верстке.
- Типографика
- Инфографики
- Знание HTML/CSS
- Опыт работы с Bitrix24
- Менеджмент своих проектов в Trello
Программы:
Adobe photoshop
Adobe Illustrator
Adobe InDesign
Sketch 3
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Портфолио
- Мобильная версия tekstilvsem.ru106 просмотров
- Landing page для оружейного магазина108 просмотров
- Landing Page для колл-центра341 просмотр