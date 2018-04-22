Ivan-Creativ

Создаю сайты / lp "под ключ"

Опыт работы более 7 лет в создании и продвижении интернет проектов.

Простые проекты выполняю сам.

Для сложных проектов и больших объемов есть уже сформированная команда по созданию проектов любой сложности, продвижению и рекламе.

Вот несколько примеров выполненных работ:

· http://окнавека.рф/

· http://frezzza.com/

· http://alyans21vek.spb.ru/

· http://www.dieselmotors-spb.ru/

· http://optimebel.com/

· http://rialpro-spb.ru/

· http://www.bonferan.ru/

· https://chodo.ru/

· http://potolki-spb.com/

· http://vavilon-potolki.ru/

· http://accelsound.ru/

· http://accelsound.ru/webinar (подписнаястраница)

Работаю добросовестно, точно в срок, всегда на связи!

Если заинтересовал, пишите в скайп: vip-ig, буду рад сотрудничеству!