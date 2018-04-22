Ivan-Creativ

Создаю сайты / lp "под ключ"
Опыт работы более 7 лет в создании и продвижении интернет проектов.
Простые проекты выполняю сам.
Для сложных проектов и больших объемов есть уже сформированная команда по созданию проектов любой сложности, продвижению и рекламе.
Вот несколько примеров выполненных работ:
· http://www.dieselmotors-spb.ru/
· http://accelsound.ru/webinar (подписнаястраница)
Работаю добросовестно, точно в срок, всегда на связи!
Если заинтересовал, пишите в скайп: vip-ig, буду рад сотрудничеству!
Действие аккаунта приостановлено!