Ivan-Creativ

Иван Ivan-Creativ

 
34 года
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Создаю сайты / lp "под ключ"

Опыт работы более 7 лет в создании и продвижении интернет проектов.

Простые проекты выполняю сам.

Для сложных проектов и больших объемов есть уже сформированная команда по созданию проектов любой сложности, продвижению и рекламе.

 

Вот несколько примеров выполненных работ:

 

·        http://окнавека.рф/

·        http://frezzza.com/

·        http://alyans21vek.spb.ru/

·        http://www.dieselmotors-spb.ru/

·        http://optimebel.com/

·        http://rialpro-spb.ru/

·        http://www.bonferan.ru/

·        https://chodo.ru/

·        http://potolki-spb.com/

·        http://vavilon-potolki.ru/

·        http://accelsound.ru/

·        http://accelsound.ru/webinar (подписнаястраница)

 

Работаю добросовестно, точно в срок, всегда на связи!

Если заинтересовал, пишите в скайп: vip-ig, буду рад сотрудничеству!