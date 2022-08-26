Адміністратор, контент-менеджер сайтів

Займаюся підготовкою та розміщенням контенту, створюю цікаві медіаплани для інформаційних проєктів, блогів та соцмереж. Розробляю ТЗ для інших спеціалістів (копірайтери, веброзробники). Оформлюю статті та інший контент (підбір зображень, перелінковка, читаність, заповнення тегів description, alt, title, h1). Впевнено володію графічними редакторами, створюю креативи, анімаційні та статичні банери.

Працюю з популярними CMS Wordpress, Bitrix24, Laravel та швидко освоююсь в інших.