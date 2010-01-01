Занимаюсь ремонтом ПК

Мараховский Иван Александрович

1989 г.р.

Проживаю по адресу:Харьковская область,Купянский раён,с.Петровка,улица Нечипуренко,дом 114.

Телефон: 0989908461,0500273364.

E-mail: [email protected]

Минимальный уровень заработной платы; 200$

Цель: стабильный доход.

Образование:

2006-2009 Купянский автотранспортный колледж по специальности "Управление и регулировка дорожного движения"

2009-2010 Харьковская национальная академия городского хозяйства по специальности "Информационные системы в менеджменте" (не оконченное)

Опыт работы:

2010 (01.01.2010)-2010 (01.10.2010) Администратор в интернет-клубе

- ксерокопирование

- набор текста

- сканирование

- печать

- установка таймеров на др. ПК

- периодически ремонт компьютеров

2011 (01.01.2011)-2012 (30.06.2012) Охранник в метрополитене

Знания и навыки:

Установка, настройка ОС Windows 2003/XP

Знание технический компьютерных программ на уровне продвинутого пользователя, пакета Microsoft Office, Outlook, Internet, Dreamweaver, Adobe Photoshop,

Установка антивирусной защиты

Чтение технической документации

Знание украинского, русского языка, базовый английский.

Скорость набора 200 зн./мин. (необходима тренировка т.к. долго не печатаю);

Знание оргтехники (поверхностное)

Личностные качества: внимательность, ответственность, энергичность, качественное выполнение поставленных задач, аккуратность, желание учиться и повышать квалификацию, стремление к росту.