Ivan512047

Создание сайтов
разработка прототипа и дизайна главного экрана
Основной продукт: комплексная упаковка бизнеса:
-смысловая упаковка
-создание дизайн концепта
-разработка сайта (лендинг, многостраничный, магазин, школа)
-упаковка социальных сетей
Допродажи: связки ( таргет+веб аналитика), либо (контекст+таргет+веб аналитика), либо все вместе
Преимущества работы со мной: пунктуальность, опыт, огромное желание , ответственность к заказам
Можете просмотреть мои работы:
1. http://project3019811.tilda.ws/
2. http://project3180207.tilda.ws/
3.http://project2999982.tilda.ws/page13995506.html
4. https://www.fitnestrainer.ru/
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