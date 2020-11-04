Ivan512047

Создание сайтов

разработка прототипа и дизайна главного экрана

Основной продукт: комплексная упаковка бизнеса:

-смысловая упаковка

-создание дизайн концепта

-разработка сайта (лендинг, многостраничный, магазин, школа)

-упаковка социальных сетей

Допродажи: связки ( таргет+веб аналитика), либо (контекст+таргет+веб аналитика), либо все вместе

Преимущества работы со мной: пунктуальность, опыт, огромное желание , ответственность к заказам

Можете просмотреть мои работы:

1. http://project3019811.tilda.ws/

2. http://project3180207.tilda.ws/

3.http://project2999982.tilda.ws/page13995506.html

4. https://www.fitnestrainer.ru/

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