IvanAndreychuk

Нужен арт к игре в определенной стилистике. Нужно чтобы вцелом все элементы выглядели как детские игрушечные модельки, цвета яркие, насыщенные, техника в игре чтобы имела дутые, утрированные формы
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Задача: Сделать сайт состоящий из 2 страниц главная страница и новости. Должна быть админка для новостей и возможность редактировать ссылки на главной странице. Дизайн есть.Веб-программирование17 заявокЗакрыт13 лет назад
Есть задание часть на Delphi часть на Bilder C++ Нужно все сделать на чем то одном ну и немного доработать срок 3-4 дня. оплата по договоренности...Прикладное ПО20 заявокЗакрыт15 лет назад
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Отзывы фрилансеров
$30
10 баллов
16 лет назад
Хороший человек, не кидала. Он реально заботится о своей репутации, ему можно доверять.
Ответный отзыв
Работы выполнил в срок и на должном уровне. Вообщем работай даволен.