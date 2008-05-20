IvanAndreychuk

Иван Андрейчук IvanAndreychuk

 
40 летРоссия/Санкт-Петербург
17 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Арт к игре

    Нужен арт к игре в определенной стилистике. Нужно чтобы вцелом все элементы выглядели как детские игрушечные модельки, цвета яркие, насыщенные, техника в игре чтобы имела дутые, утрированные формы

    Иллюстрации и Рисунки7 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Создание сайта из 2-х страниц

    Задача: Сделать сайт состоящий из 2 страниц главная страница и новости. Должна быть админка для новостей и возможность редактировать ссылки на главной странице. Дизайн есть.

    Веб-программирование17 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • "Философы"

    Классическая формулировка задачи Рассмотрим формулировку задачи об обедающих философах в терминологии, предложенной Э. Дейкстрой. За круглым столом расставлены пять стульев, на каждом из которых сидит философ (Ф1-Ф5) (рис. 1). В центре стола размещено блюдо с макаронами. На столе лежат ...

    Linux
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад
Отзывы фрилансеров
mdraven
Andrey 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
3 отзыва
$30
10 баллов
16 лет назад
"Философы"
Хороший человек, не кидала. Он реально заботится о своей репутации, ему можно доверять.
Работы выполнил в срок и на должном уровне. Вообщем работай даволен.
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