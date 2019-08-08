Задача Интеграция верстки в готовый и работающий сайт. Сайт написан на php, можно считать условно самописным, поскольку он дописывался и корректировался под наши нужды. Сайт высоконагруженный, с обширным функционалом. Поэтому, большая просьба, только для по-настоящему опытных ...