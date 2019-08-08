IvanDROUG

Иван IvanDROUG

 
38 летРоссия/Москва
5 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
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нет выплат фрилансерам
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  • Доработка сайта на Laravel/Vue.j

    $2000

    Требуется опытный разработчик на Laravel для доработок сайта, добавления новых разделов, подключения сервисов. Работа в команде. Обязательные требования: 1) Опыт работы и отличные знания Laravel (Vue.js - очень желательно) 2) Вы на связи в рабочее время (по вашему ...

    PHPLaravelVue.js
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Создание мобильных приложений для андроид и iOS

    Необходимо разработать мобильные приложения, дизайн есть. Дизайн простой, без анимации и спецэффектов. Приоритетная задача - получить приложение под iOS в первую очередь, потом разрабатывать под андроид. Суть проекта:  - Создание профиля - Добавление друзей - Возможность подписки - Выбор тегов (до 8 ...

    AndroidiOSПриложение для iOS
    Мобильные приложения6 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Работы по фронтенду, Vue.js, рефакторинг

    Требуется опытный разработчик уровня senior, для работ по фронтенду (Vue.js). Стоимость обсуждается, указана произвольно. Убедительная просьба сразу давать ссылки на выполненные и работающие проекты. И ссылки работающие, пожалуйста. Работа либо через сейф, либо еженедельная оплата по результатам работы и ...

    Vue.js
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Доработать сайт на Laravel

    $1000

    Требуется senior разработчик для работ по бекенду (Laravel), добавления функционала и исправления ошибок предыдущих разработчиков. Сайт - маркетплейс, с расширенным функционалом. Обязательно - понимание основ безопасности, оптимизации скорости загрузки, способность разбираться в чужом коде. Сейчас сайт ...

    LaravelVue.js
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Доработка сайта Vue.js / Laravel

    Требуется senior фронтенд-разработчик на Vue.js, для оптимизации, добавления функционала.   Бекенд на Laravel  Верстка имеется. Необходимые доработки подробно описаны в карточках на Трелло.  Большой опыт, знания и выполненные работы обязательны.  Сайт высоконагруженный, маркетплейс.   Ссылка на сайт после выбора кандидатов, высылается в ...

    LaravelVue.js
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Доработка сайта на Laravel / Vue.js

    Высоконагруженный сайт, соц.сеть+маркетплейс на Laravel + Vue.js[list=1][*]Осуществить возможность загрузки видео. Сейчас возможны только с YouTube/ Vimeo.[*]Cоздать шаблоны магазинов различного рода услуг, в рамках маркетплейса, согласно верстке, сейчас магазины создать можно, но шаблон создания/формирования готов только ...

    LaravelVue.js
    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Доработать проект на Lavarel

    Высоконагруженный сайт, маркетплейс, с расширенным функционалом на фреймворке Laravel. Доработка функционала, элементов сайта, добавление новых разделов. Только для продвинутых разработчиков с профильным образованием.  Обязательно - подписание NDA.

    Laravel
    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Натяжка верстки

    Задача Интеграция верстки в готовый и работающий сайт. Сайт написан на php, можно считать условно самописным, поскольку он дописывался и корректировался под наши нужды. Сайт высоконагруженный, с обширным функционалом. Поэтому, большая просьба, только для по-настоящему опытных ...

    PHP
    Сайты «под ключ»7 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Улучшить логотип, не меняя сути

    1.Необходимо улучшить логотип, не меняя суть и идею – смеющаяся собака. Вероятно, поработать элементами морды, например, с языком – уменьшить, изменить форму немного.   2.Рассмотреть варианты использования на любом фоне, от белого, до насыщенно-темного/черного. Возможно, добавить белый ...

    Логотипы и Знаки17 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Верстка, интеграция верстки в рамках редизайна действующего сайта

    Задача  Верстка, интеграция верстки. Интернет-магазин плюс База данных с сильно расширенным функционалом. Обязательные требования  Только для экспертов, для профессионалов с опытом. Ознакомление с ТЗ после предварительного выбора потенциальных исполнителей по таким критериям как опыт, отзывы, работы, навыки. ...

    HTML-верстка9 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Редизайн действующего сайта

    $135

    Разработать дизайн согласно макетам, частичной верстке и ТЗ. Этап №1, Общие страницы: - главная (общая лента), - Профиль Заводчика/Владельца - Профиль Питомца - Профиль Пользователя (обычный) - группы, - питомники, - страница породы, - страница питомника, - страница обычная

    Дизайн сайтов19 заявок
    Закрыт
    5 лет назад