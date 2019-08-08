Требуется опытный разработчик на Laravel для доработок сайта, добавления новых разделов, подключения сервисов. Работа в команде. Обязательные требования: 1) Опыт работы и отличные знания Laravel (Vue.js - очень желательно) 2) Вы на связи в рабочее время (по вашему ...
- $2000Веб-программирование6 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо разработать мобильные приложения, дизайн есть. Дизайн простой, без анимации и спецэффектов. Приоритетная задача - получить приложение под iOS в первую очередь, потом разрабатывать под андроид. Суть проекта: - Создание профиля - Добавление друзей - Возможность подписки - Выбор тегов (до 8 ...Мобильные приложения6 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется опытный разработчик уровня senior, для работ по фронтенду (Vue.js). Стоимость обсуждается, указана произвольно. Убедительная просьба сразу давать ссылки на выполненные и работающие проекты. И ссылки работающие, пожалуйста. Работа либо через сейф, либо еженедельная оплата по результатам работы и ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт3 года назад
- $1000
Требуется senior разработчик для работ по бекенду (Laravel), добавления функционала и исправления ошибок предыдущих разработчиков. Сайт - маркетплейс, с расширенным функционалом. Обязательно - понимание основ безопасности, оптимизации скорости загрузки, способность разбираться в чужом коде. Сейчас сайт ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется senior фронтенд-разработчик на Vue.js, для оптимизации, добавления функционала. Бекенд на Laravel Верстка имеется. Необходимые доработки подробно описаны в карточках на Трелло. Большой опыт, знания и выполненные работы обязательны. Сайт высоконагруженный, маркетплейс. Ссылка на сайт после выбора кандидатов, высылается в ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт3 года назад
Высоконагруженный сайт, соц.сеть+маркетплейс на Laravel + Vue.js[list=1][*]Осуществить возможность загрузки видео. Сейчас возможны только с YouTube/ Vimeo.[*]Cоздать шаблоны магазинов различного рода услуг, в рамках маркетплейса, согласно верстке, сейчас магазины создать можно, но шаблон создания/формирования готов только ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт4 года назад
Высоконагруженный сайт, маркетплейс, с расширенным функционалом на фреймворке Laravel. Доработка функционала, элементов сайта, добавление новых разделов. Только для продвинутых разработчиков с профильным образованием. Обязательно - подписание NDA.Веб-программирование8 заявокЗакрыт4 года назад
Добрый день, Артур, написал вам на Freelancehunt, был бы признателен за ответ!Веб-программированиенет заявокЗакрыт4 года назад
Задача Интеграция верстки в готовый и работающий сайт. Сайт написан на php, можно считать условно самописным, поскольку он дописывался и корректировался под наши нужды. Сайт высоконагруженный, с обширным функционалом. Поэтому, большая просьба, только для по-настоящему опытных ...Сайты «под ключ»7 заявокЗакрыт4 года назад
1.Необходимо улучшить логотип, не меняя суть и идею – смеющаяся собака. Вероятно, поработать элементами морды, например, с языком – уменьшить, изменить форму немного. 2.Рассмотреть варианты использования на любом фоне, от белого, до насыщенно-темного/черного. Возможно, добавить белый ...Логотипы и Знаки17 заявокЗакрыт5 лет назад
Задача Верстка, интеграция верстки. Интернет-магазин плюс База данных с сильно расширенным функционалом. Обязательные требования Только для экспертов, для профессионалов с опытом. Ознакомление с ТЗ после предварительного выбора потенциальных исполнителей по таким критериям как опыт, отзывы, работы, навыки. ...HTML-верстка9 заявокЗакрыт5 лет назад
- $135
Разработать дизайн согласно макетам, частичной верстке и ТЗ. Этап №1, Общие страницы: - главная (общая лента), - Профиль Заводчика/Владельца - Профиль Питомца - Профиль Пользователя (обычный) - группы, - питомники, - страница породы, - страница питомника, - страница обычнаяДизайн сайтов19 заявокЗакрыт5 лет назад