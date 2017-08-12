IvanGlebov

Иван Глебов IvanGlebov

 
29 летУкраина/Киев
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Уникальный дизайн от ученика французкой школы моды и искусства

Опыт работы в дизайне и изобразительном искусстве более 2,5 лет. Обучался первый курс в высшей школе моды  ISTITUTO MARANGONI в Париже.

Заказчики могут быть уверены в качестве предоставненных мною услуг, индивидуальный подход к каждому проекту и нестандартный взгляд на построение дизайна произведет впечатление на каждого потенциального клиента.

Портфолио
Отзывы заказчиков
vlaskinandr
29 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$90
9 баллов
6 лет назад
Нарисовать дизайн сайта для автосервиса
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