Уникальный дизайн от ученика французкой школы моды и искусства

Опыт работы в дизайне и изобразительном искусстве более 2,5 лет. Обучался первый курс в высшей школе моды ISTITUTO MARANGONI в Париже.

Заказчики могут быть уверены в качестве предоставненных мною услуг, индивидуальный подход к каждому проекту и нестандартный взгляд на построение дизайна произведет впечатление на каждого потенциального клиента.