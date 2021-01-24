IvanGovorukhin

Сделаю как надо! (HTML, CSS, Bootstrap, Адаптивная верстка.) Верстальщик/web developer.

Знания/навыки.

- На высоком уровне знание HTML5 та CSS3, с соблюдением стандартов W3C;

- Соблюдаю принципы кроссбраузерности, адаптивности (Bootstrap);

- Придерживаюсь семантической и валидной верстки;

- Уверенный пользователь Photoshop и Figma;

О себе:

Живу и работаю в Нижнем Новгороде. Активно развиваюсь в сфере Web разработки. Решил попробовать свои силы на фрилансе. Обещаю выполнять Ваши заказы качественно и в срок. Демократичные цены.

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ivan__govorukhin - Инстаграмм.