IvanGovorukhin

Иван Говорухин IvanGovorukhinIvanGovorukhin
31 годРоссия/Нижний Новгород
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Сделаю как надо! (HTML, CSS, Bootstrap, Адаптивная верстка.) Верстальщик/web developer.
Знания/навыки.
- На высоком уровне знание HTML5 та CSS3, с соблюдением стандартов W3C;
- Соблюдаю принципы кроссбраузерности, адаптивности (Bootstrap);
- Придерживаюсь семантической и валидной верстки;
- Уверенный пользователь Photoshop и Figma;
О себе:
Живу и работаю в Нижнем Новгороде. Активно развиваюсь в сфере Web разработки. Решил попробовать свои силы на фрилансе. Обещаю выполнять Ваши заказы качественно и в срок. Демократичные цены.
Мои соцсети:
https://vk.com/vanivan92 -Вконтакте.
ivan__govorukhin - Инстаграмм.
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