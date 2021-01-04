Привет!
Занимаюсь ретушью на постоянной основе 3 года.
8 лет занимаюсь фотографией.
Исполняю работы любой сложности. Провожу обучение начиная с основ работы в фоторедакторах.
Также имеется большой опыт работы со свадебными сериями.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Ретушь, коллажирование, цветокоррекция.33 просмотра
- Ретушь, коллажирование, цветокоррекция21 просмотр
- Ретушь, коллажирование, цветокоррекция25 просмотров
- Ретушь, коллажирование, цветокоррекция26 просмотров
- Ретушь, коллажирование, цветокоррекция17 просмотров
- Ретушь, коллажирование, цветокоррекция23 просмотра