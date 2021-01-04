IvanGromov

Иван IvanGromov

 
33 года
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад

Привет!

Занимаюсь ретушью на постоянной основе 3 года. 

8 лет занимаюсь фотографией.

Исполняю работы любой сложности. Провожу обучение начиная с основ работы в фоторедакторах.

Также имеется большой опыт работы со свадебными сериями.