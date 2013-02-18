IvanIvan5050

Задачи: 1. Поиск площадки по заданной тематике (преимущественно форумы). 2. Регистрация 3. Написание отзыва, на определенную тему (25–40 слов). 4. Формирование отчета о работе. Условия: 1. Постоянное ...
Действие аккаунта приостановлено!
- $500Копирайтинг32 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $250
Задачи: 1. Поиск площадки по заданной тематике (преимущественно форумы). 2. Регистрация 3. Написание отзыва, на определенную тему (25–40 слов). 4. Формирование отчета о работе. Условия: 1. Постоянное ...Копирайтинг56 заявокЗакрыт12 лет назад
Задачи: 1. Поиск площадки по заданной тематике (преимущественно форумы). 2. Регистрация 3. Написание отзыва, на определенную тему (25-50 слов). 4. Формирование отчета о работе. Условия: 1. Постоянное ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен12 лет назад
Требуется: - Реклама в микро-блогах twitter’а - Раскрутка аккаунта вк, fb, twitter - Комплексное SMM продвижение По Вк: 1. Создание группы: (порядка 500 стартовых уников) 2. Анализ целевой ...Социальные сети (SMM и SMO)6 заявокЗакрыт12 лет назад
Отзывы фрилансеров
$1
10 баллов
12 лет назад
Внимательный и отзывчивый заказчик. Оплата достойная. Рад был поработать с Иваном!
Ответный отзыв
Виктор справился, с данным ему на исполнение, проектом в указанные сроки и оправдал, ожидаемое от него, качество работы.