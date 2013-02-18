IvanIvan5050

Иван IvanIvan5050

 
45 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

moneygreb
Виктор 
42 года
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$1
10 баллов
12 лет назад
Исполнитель для размещения отзывов на площадках
Внимательный и отзывчивый заказчик. Оплата достойная. Рад был поработать с Иваном!
Виктор справился, с данным ему на исполнение, проектом в указанные сроки и оправдал, ожидаемое от него, качество работы.
Ответный отзыв