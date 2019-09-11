Архитектурное проектирование, 3D визуализация объектов
Разработка архитектурных дизайн проектов и их визуализация (включая видео). Экстерьеры, интерьеры, эскизный проект, рабочая документация.
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Портфолио
- Проект усадьбы по технологии Post&Beam421 просмотр
- Проект бани по технологии Post&Beam669 просмотров
- Проект бани по технологии Post&Beam300 просмотров
- Проект туристической базы317 просмотров
- Концепт одноэтажного дома по технологии Post&Beam359 просмотров
- Макет жилого дома480 просмотров
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