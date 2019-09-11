IvanKryukov

Иван IvanKryukov

 
30 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Архитектурное проектирование, 3D визуализация объектов

Разработка архитектурных дизайн проектов и их визуализация (включая видео). Экстерьеры, интерьеры, эскизный проект, рабочая документация.

3D-графика
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от $200
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Архитектура зданий
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от $200
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Чертежи и Схемы
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от $100
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